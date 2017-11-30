輪班間隔8小時？ 賴清德：社會或批評者誤解

2017-11-30 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今（30）晚接受政論節目專訪，大談多項議題，主持人廖筱君詢問賴揆「輪班間隔時間8個小時」的相關問題，賴清德表示，社會或批評者對條文有些誤解，因為現行就是間隔8小時，去年雖修法成間隔11小時，不過沒有執行，而這次修法是「原則11小時，例外8小時」。

賴清德今晚接受「新台灣加油」專訪，他表示，去年修法通過是11小時，可是一直都沒有執行，因為有些行業特殊性等問題，需要彈性，所以這次修法是「原則11小時，例外8小時」，讓班和班休息11小時的美意能確實被執行。

賴清德表示，如果上班形態是朝九晚五，那就是上班8小時、休息16小時，如果是護理人員三班制，那也是上班8小時、休息16小時，法律規定一個勞工一天正常班時8小時，合法的加班時數是4小時，所以最少還有12小時的休息，護理人員當然也可以加班，但一樣受4小時的限制。

賴清德表示，勞工在三班制只能夠上一班8小時，當勞工一天上兩班，也就是所謂的「間隔8小時」，勞工必然有一天會空班，變作休息日，也就是勞工休息的日子，這就是一般的彈性，如果有狀況都可以舉報，勞動部可以馬上查。

賴清德強調，依台灣現行的法律，一天工作8小時、加班4小時，是不可能常態性地每天只休息8小時、去工作16小時，「這是不可能的」。

廖筱君問：「所以黨籍立委也都誤解嗎？」賴清德說，經過溝通後，大家都同意可以先出委員會，也可以在委員會內討論特殊例外情況，把它列出來，都是建設性的發展，並沒有說黨籍立委有強烈反對的情況。

廖筱君再問，現在擔心的是特殊狀況是否會變成常態、通案？賴清德回應，法律就是規定一天上班8小時，只能加班4小時，每一個月加班只能46小時，若彈性應用也只是54小時，都是對勞工的保障，任何奇怪的班表，違反這幾個原則，法律上就不允許存在。

賴清德強調，如果現在就有這種情況（違法），那可以打「1955」勞工權益保障專線，請地方政府勞工局、中央政府勞動部協助，「其實這個都可以解決的」。