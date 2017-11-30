勞資會議怎麼開？ 勞動部製作「流程圖」提醒雇主別觸法

2017-11-30 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕勞動基準法再度修法，引發社會爭議。行政院強調，透過召開「勞資會議」能保障勞工權益。勞動部為此特別製作「成立勞資會議」與「召開勞資會議」流程圖，提供給事業單位、勞工及工會參考，以利合法辦理勞資會議。

綜合媒體報導，勞動部今日（30）公布「成立勞資會議」與「召開勞資會議」流程圖表示，為了避免雇主或勞工不清楚法律規定而觸法，特別針對「勞資會議實施辦法」中相關流程製作成圖，提供勞資雙方參考。

包含代表需經選舉產生、若會議雙方無共識要達到出席代表3/4以上同意等，將「勞資會議」所有程序與規定逐步圖像解釋，製作成流程圖，提供給雇主及勞工參考。

勞基法擬再度修法，草案內容包括只要透過工會同意或勞資協商，輪班間隔11小時可改為8小時、每月加班可延長至54小時但3個月不得超過138小時、例假可在週間挪移等。這些方向引起勞方、工會強烈質疑，包含雇主可能操作勞方代表選舉、偽造會議紀錄及雇主決定會議決議等。

勞動部表示，流程圖中提醒雇主不得對勞方代表因執行職權而有解僱、調職、減薪及其他不利對待等，以及雇主更不得有偽造會議紀錄等違法行為，以利雇主合法召開勞資會議。

勞動部強調，除了製作流程圖外，也將透過與其他部會及地方勞工行政主管機關合作，強化事業單位合法召開勞資會議的配套機制，以保障勞工權益。

勞動部勞資會議流程圖