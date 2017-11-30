外館人員電話威脅立委 外交學院預算遭凍結50萬

2017-11-30 18:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐德代表處「國慶酒會事件」後，一名外交部人員打電話威脅立委辦公室撤照片，外交部次長吳志中日前還為此三度致歉。立法院外交委員會今天審查外交學院預算時，立委認為該人員行為失職、藐視國會，且顯示外交學院教育訓練有缺失，「如果在一般體系裡早就該被fire」，凍結外交學院預算50萬元。

我駐德國代表處今年舉辦國慶酒會時，布條上德文沒有「中華民國」、僅有「一個民主政體」字樣，讓部分人士不滿。國民黨立委楊鎮浯在質詢中爆出此事，還出示一張活動現場照片。

事後一名自稱德國留學生的人，連續數日打電話到楊鎮浯辦公室及刊登相關新聞的《聯合報》抗議，強烈要求撤下照片，據稱「口氣惡劣」，並指立委和媒體勾結。然而，楊鎮浯辦公室詢問後發現，這名「學生」原來是外交部新進人員，正在德國接受語言訓練。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查外交部年度預算。國民黨立委呂玉玲提案指出，這名失職人員打電話威脅立委，是非常嚴重的事情，也讓外交部聲譽受損，顯見外交部教育訓練有所缺失，認為應凍結80萬元，同時要求外交學院將此案列入負面教材，並檢討教育訓練規劃。

外交學院副院長洪慧珠說明，這名語訓人員已經深切反省與懊悔，外交學院也和楊鎮浯委員說明過，他也表示不再深究。洪慧珠說，外交學院訓練時也有安排國會外交課程，這名人員在外交學院受訓期間表現評估是正常的，發生此事時，則已不在外交學院受訓；未來會教育新進人員多加注意和媒體與國會的互動。

國民黨立委許毓仁認為，這名人員的行為不只藐視楊鎮浯委員一個人，而是整個國會，「如果在一般體系裡早就該被fire」。呂玉玲與許毓仁原先都堅持凍結80萬元，最後在外交學院一再說明與其他在場立委緩頰下，通過凍結50萬元，須送交書面報告到立院，經同意後始得動支。