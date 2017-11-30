因應李明哲案 陸委會：滾動檢討各種兩岸交流政策

政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，今天上午在岳陽中級人民法院宣判，判處有期徒刑5年。（取自岳陽市中級人民法院微博視頻）

2017-11-30 18:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，陸委會副主委邱垂正今天表示，因為李明哲案的發生，政府會持續滾動檢討各種兩岸交流政策，做出適當的因應。李明哲案也突顯在從事兩岸交流中，可能存在的風險。

邱垂正強調，從李明哲失蹤、審理到宣判，以及國台辦前天的發言，再再突顯兩岸在制度、法治、價值觀等層面的重大差異；兩岸要能維持和平穩定發展，中國方面必須嚴肅正視兩岸在價值與理念存在差異，採取有效方法，積極努力縮小差距，並跨越價值障礙。

邱垂正也說，近年來中國通過一系列的國家安全相關法律，包刮「國家安全法」、「網路安全法」、「境外非政府組織境內活動管理法」和「國家情報法」等，這些法規對國家安全與公共利益的定義模糊，再加上違反時可能伴隨著各種法律責任，都會增兩岸交流的風險，國人赴陸應該注意。

邱垂正指出，因為李明哲案，兩岸更需要交流促進理解。政府也將針對當前情勢作整體評估、持續動態檢討，提出必要因應措施。而政府每週都有開會檢討兩岸人流管理，這是既有機制。政府希望兩岸交流朝向健康、有序、良性互動發展。

對於李妻李凈瑜希望週週都能探視李明哲， 對此，邱垂正解釋，中國的「監獄法」規定，家屬探視是1個月1次，每次時間不超過30分鐘，會見人數不超過3人，雖然如此，政府會進一切努力協助家屬順利赴陸探視。

據了解，中國「刑法」規定，李明哲被判刑5年，在服刑1年半後可提出減刑申請，而李明哲之前關押期間，可折抵7個多月的刑期，因此推測李明哲可以在明年11月可提出減刑申請；至於假釋申請則是必須執行原判刑期2分之1才可提出。但無論李明哲是否能減刑或假釋，仍得看中國態度。