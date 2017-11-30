賴揆會綠委 徐國勇：輪班間隔8小時是例外

2017-11-30 17:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德今中午與黨內立委餐敘，針對勞基法修法進行溝通。行政院發言人徐國勇會後受訪時表示，輪班間隔休息原則是11小時，例外才是8小時，有些人過去沒搞清楚，經過這次溝通大家也都了解。

賴清德昨今兩日分別與黨內立委餐敘，溝通一例一休再修法。外傳賴清德昨在會中與立委唇槍舌戰，徐國勇會後轉述時澄清，昨天沒有唇槍舌戰，只是針對事情討論，大家把疑惑講出來，今天的討論氣氛也是很融洽。

徐國勇說，現在輪班間隔休息時間是8小時，這次修法要把11小時「走出去」，因為部分產業可能因為規定11小時沒有彈性，而產生實施上的困難；徐國勇說，立法從寬、執法要從嚴，這是原則，大家不要把執行跟立法混為一談。

徐國勇強調，每個人通勤時間不一樣，有的人距離公司比較遠、有些人比較近，因此通勤時間不該算在工作時間裡，但若在通勤時間發生意外，就屬於因公受傷，這沒問題，但不能算在真正的上班時間中。

徐國勇以發生車禍的法律責任為例，強調發生車禍在民事上可能需要賠償，但不一定會有刑事責任，「不能說民事要賠償、刑事就有責任」，這樣會產生邏輯上的錯誤。

賴清德今天中午邀請立法院司法、財政、內政、外交等4個委員會的民進黨立委聚餐，除行政院秘書長卓榮泰與副秘書長何佩珊陪同外，民進黨秘書長洪耀福、總統府副秘書長劉建忻也出席。立委方面，共有20幾人出席。