客語列國家語言 客家基本法修法初審通過

2017-11-30 17:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日初審通過「客家基本法修正草案」，將客語列為國家語言，並規定政府應捐助設立「財團法人客家公共傳播基金會」，辦理全國性客家公共廣播及電視等傳播事項。

根據初審條文，客語為國家語言之一，與各族群語言平等，人民以客語作為學習語言、接近使用公共服務及傳播資源等權利，應予以保障。

根據條文規定，推行客家語言文化成效優良者，應由各級政府予以獎勵，服務於客家文化重點發展區的公務人員，應有符合服務機關所在地客家人口之比例通過客語認證；取得客語認證者，應予以獎勵，並得列為陞任評分項目。

此外，政府也應捐助設立「財團法人客家語言研究發展中心」，辦理客語研究發展、認證與推廣，並建立完善全球客語資料庫。

客委會主委李永得表示，語言權為國際公約揭示的基本人權，客語做為國家語言，可在學習、使用及教學上，與國內各族群平等使用。

根據初審條文，客家人口達三分之一以上鄉鎮市區，應以客語為通行語之一，並由客委會將其列為客家文化重點發展區，加強客家語言、文化與文化產業的傳承及發揚。；客家人口達二分之一以上，應以客語為主要通行語，但其同時為原住民鄉鎮，則與原住民族語同時為通行語。

李永得指出，台灣過去的文化政策注重一元化觀念，修正草案標榜多元文化價值，列為通行語有助客語推廣。