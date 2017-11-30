涉貪事證不足 二林鎮長張國棟一審無罪

2017-11-30 16:43

首次上稿 16:28

更新時間 16:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮長張國棟在98年至100年競選鎮長期間向營造包商蘇麗雀借款2480萬餘元，當選後涉嫌洩漏「二林污水下水道接管工程」底標給蘇獲利，藉此還款，其帳戶還多出2100餘萬元，彰化地檢署懷疑是工程回扣款，於104以貪汙罪嫌起訴，彰化地院今日判決，認為相關事證不足，宣判無罪。

判決指出，張國棟就任二林鎮長期間爭取補助「二林污水下水道接管工程」經費，工程共分3個標案，總工程經費為3億600萬餘元，彰檢蒐證指出張涉嫌洩漏底標讓陳忠和（49歲）、蘇麗雀（50歲）夫婦經營的營造公司以底價得標，102年二林鎮公所招標「漏瑤排水護案工程」同樣如法炮製，讓陳、蘇夫婦得利，而張國棟在二林農會帳戶因而存入2100餘萬元。

法官認為，從起訴內容無法證明張國棟有和陳忠和或蘇麗雀見面聯繫商議，也無法證明張國棟曾將標案底價洩漏給陳、蘇知悉，蘇麗雀雖有提供金錢給張國棟繳交票款，但難以證明承標後就能免除張國棟借款債務，也無法證明借款與洩漏底標間有何對價的關連性。

法官：檢方未區分各筆款項就質疑作法失當

法官也認為，張國棟從偵查到辯論終結，有關支票資金來源之說明與相關證人所述大致相符，並未刻意要為不實行為說明，而檢察官卻未將各筆票款加以區分，逕以包裹式認屬來源不明，顯有失當，於相關事證不足下宣判無罪。

張國棟聽到無罪宣判後激動說：「終於還我一個清白！」他坦承自己財務吃緊，才會向陳姓夫婦借錢，而帳戶票據頻繁是借還記錄，不代表都是不當得利，不然現在怎麼還在舉債過日！4年來為此進出法庭多次，無法安心理政，覺得最愧對鎮民，這次宣判無罪，就是對鎮民最好的交代。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，檢方待收到判決書，將研議結果後上訴。