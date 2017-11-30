南市首長滿意度調查 賴神子弟兵「最不稱職」

民政局長陳宗彥獲最不稱職第一名。（記者蔡文居攝）

2017-11-30 15:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會在野黨及媒體進行台南市政府局處首長滿意度問卷調查，警察局長黃宗仁獲最稱職首長，行政院長賴清德的子弟兵、民政局長陳宗彥則獲得最不稱職第一名。

陳宗彥獲最不稱職，被認為與這次的區里整編引起里長及議員反對所致。他回應說，「我尊重議會，沒有關係！」「我們無時無刻，無不克盡職守，我們所做的一切，都不是為個人一己之私，而是為了公共利益，我尊重議員的想法，謝謝！」

這項問卷由國民黨市議員蔡育輝發起，每年定期舉辦，由國民黨、無黨籍市議員及主跑市議會的媒體記者投票，這次共有46人參與投票，並於今天在市議會公布票選名單。

這次民政局長陳宗彥名列最不稱職冠軍，去年冠軍教育局長陳修平今年名次變亞軍，新聞處長許淑芬也名列不稱職第三名。

蔡育輝指出，從民調看民心，市府第一大局民政局的施政居然最差，攸關百年大計的教育局，連三年都在最不稱職名單中，連市府化妝師許淑芬也不稱職，值得深切檢討。

蔡育輝說，警察局長黃宗仁打破一般人僵化的印像，是最稱職和與媒體互動最好的雙料冠軍，黃宗仁局長的出線值得市府團隊好好反省檢討，一個懂得溝通的團隊才能得民心。

各項調查如下：

◎最稱職

第一名 警察局長 黃宗仁 18票

第二名 文化局長 葉澤山 13票

第二名 水利局長 彭紹博 13票

◎最不稱職

第一名 民政局長 陳宗彥 29票

第二名 教育局長 陳修平 22票

第三名 新聞處長 許淑芬 14票

◎互動關係最好

第一名 警察局長 黃宗仁 21票

第二名 研考會主委 趙卿惠 11票

第三名 交通局長 林炎成 10票

◎互動關係最不好

第一名 教育局長 陳修平 21票

第二名 民政局長 陳宗彥 18票

第三名 新聞處長 許淑芬 13票