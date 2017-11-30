賴揆與林淑芬為工時認定大吵？徐國勇否認：氣氛很好

行政院發言人徐國勇（右）否認昨餐敘有舌戰情況，強調用餐氣氛很好。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-30 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕行政院推動勞基法修法，民進黨內立委意見不一，院長賴清德昨（29日）邀集黨內立委，針對勞基法修法進行溝通，傳出在餐敘時賴清德與立委林淑芬進行激辯，不過政院發言人徐國勇出面澄清，昨天沒有唇槍舌戰「氣氛很好」。

行政院版勞基法「一例一休」修法卡關立法院，閣揆賴清德昨邀請民進黨立委餐敘整合意見，綠委林淑芬在餐會中提及，若勞工上班8小時、加班4小時，再加上通勤2.5小時、用兩餐2小時，上班時間恐高達16小時，質疑輪班休息時數不足8小時，當場被賴清德反駁：「通勤時間不是上班，吃飯是休息就不算連續工作。」

同時賴清德也指出，不能以特例來看，必須以「大多數」勞工狀況來評估其上下班車程，提醒林淑芬「妳這樣子算不對喔！」還傳出會中邱議瑩發言時暗諷管碧玲，令管不滿，回嗆邱「是在罵我嗎？」餐敘結束後賴清德、林淑芬等人都未接受媒體訪問旋即離去。

據《蘋果》報導，針對昨日餐敘與林淑芬因工時問題，而令會場劍拔弩張一事，賴清德沒有回應，僅微笑致謝；行政院發言人徐國勇在旁緩頰，聲稱據他了解，昨用餐沒有唇槍舌戰，現場氣氛很好，幾乎每個委員都有發言，有助於澄清問題。