曾被勸退？ 涂醒哲：總統很明確對我說…

2017-11-30 15:42

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長涂醒哲獲民進黨提名競選連任，但傳出總統蔡英文先前勸退失敗，確定換將破局，民進黨只能咬牙提名涂，涂今上午接受媒體訪問時自爆，「小英總統前陣子出訪回國後，我就與總統見面，當時總統就很明確對我說，『就是你了！』只有勸進沒有勸退，但提名是主席權利，所以一直沒有對外面講。」

涂醒哲強調，「我被提名競選連任嘉義市長，早就很明確了，但我不會到處去放話，就像總統講的，我是『做事的人，不是嘩眾取寵的人』」。

至於蔡英文曾在某次中常會向涂醒哲探詢退選意願時，涂拿出一份市府所作的施政滿意度破6成的民調，對此，涂說，市府民調僅供內部參考，不得已不會講出來。

涂醒哲說，民調有機構效應與自願者的效應，他也在大學教過民調，所以知道民調只能參考；做民調的目的，是發現不好要改進，對手好的要學習，若民調是跟別的縣市相比，比較各別縣市民眾的支持度，就沒什麼意義，例如前苗栗縣長劉政鴻4、5次都是被評為五星級的縣長，但拿子孫的錢來花，被監察院彈核，「這樣第一名的民調，我寧可不要」。

談到連任選情，涂醒哲說，目前是謹慎樂觀爭取市民的支持，至於對手一定是國民黨，國民黨的重兵與重金就會放到嘉義市，就如同前總統陳水扁講的，民進黨選情最危險的地方，包括了嘉義市，因為國民黨有些地方，就等於放棄了。

涂醒哲表示，他做的事情不僅是小確幸，都在做打底的工作，快則2年、慢則3、5年，像鐵路高架化就要9年，才能見到成果；所以總統蔡英文昨也勉勵他，要多告訴市民，做了什麼事情，但市民知道不夠多，是市府的責任，「市民有知道的權利，我們有告知的義務」。