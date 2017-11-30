金防部聯信操演拂曉出擊 成功驗證火砲成效

金防部「聯信操演」淩晨在金門后湖砲陣地震憾登場。（記者吳正庭攝）

2017-11-30 15:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門防衛指揮部「聯信操演」，今天淩晨在金門后湖砲陣地震憾登場，參演的金門砲兵營官兵發揮「一呼百應、快動猛打」精神，成功驗證各式火砲射擊成效。

演練之初，一度因為一艘疑似中國籍貨輪從國際航道誤闖靶區，經海巡及蛙兵驅離，造成火砲射擊延後40分鐘；原預計參演的「砲王」240 榴砲，也受料羅灣我方散裝貨輪未離去，基於安全暫時熄火。

金防部106年度「聯信操演」，原預計有240榴砲、8吋榴砲、155加砲、105榴砲、20機砲、120迫砲共計三十門火砲登場，主要驗證國軍聯合火力機制及達到重砲保養射擊目的。

操演先由防空連實施防空接戰演練，再由聯合火力支援協調組人員進行火協作業，射擊指揮所隨即下達射擊任務，參演各砲以同時彈著方式，實施連續多群的「效力射」，精準命中外海目標區並形成彈幕，以有效掩護運補船團實施搶灘作業。

聯信操演全程展現精準的演練紀律，想定射擊各式砲彈兩千餘發，參演的金門砲兵營發揮「一呼百應、快動猛打」實力，氣勢雷霆萬鈞，讓現場參觀的250名鄉親代表及學生感受火砲震撼威力，驚呼之聲此起彼落。

金防部指揮官郝以知中將表示，特別感謝地方鄉親的支持，金防部將持續戮力戰訓本務工作，精進作戰效能，以發揮最大的戰力，捍衛國家安全。

金防部「聯信操演」拂曉中登場，現場民眾反映，彷彿重回「戰地」的感覺。（記者吳正庭攝）

金門後備憲兵協會理事長李錫瑜（左一）開心與參加「聯信操演」的三名著軍裝子女合影。（記者吳正庭攝）