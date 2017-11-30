共機頻繞台挑釁 美學者：攻台前的心理戰

解放軍轟炸機「轟6」（上）接近我國防空識別區，我國戰機IDF（下）緊隨監測；有美國學者指出，共軍繞台目的在收集情報，為了擬定更好的攻台計畫。（路透）

2017-11-30 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國解放軍軍機頻頻繞台，甚至還PO出戰機直衝疑似玉山的挑釁照片，有美國學者指出，共軍繞台目的在收集情報，為了擬定更好的攻台計畫，呼籲美國政府，應讓台灣成為印太戰略的中心角色。

據《中央社》報導，美國智庫「2049計劃協會」（Project 2049 Institute）的研究員易思安（Ian Easton）今天在《外交家》（The Diplomat）撰文指出，近期中國解放軍軍機頻頻繞台，這一連串的挑釁行為，除了評估台灣意志力外，同時也在測試華府反應。

易思安認為，習近平希望透過心理戰手法，配合宣傳、間諜活動與經濟戰等各方面施加壓力，使台灣感受到局勢的絕望，當台灣內部陷入紛爭之際，不但影響國軍士氣與備戰，美國與國際對台支持也會出現動搖，這也是中共攻台的機會。

由於台灣面臨中共文攻武嚇多年，早就對中國各方面的施壓有著深厚的經驗，易思安呼籲，美國應當考慮，扶植台灣成為自由、開放的印度洋太平洋區域戰略（Indo-Pacific strategy）的中心角色，以避免可能的危機。

易思安表示，對解放軍而言，攻台是其「歷史使命」，儘管無法斷定解放軍動手時間，但中國不可能會無條件延宕的。