酒駕重罰可望3讀 拒絕酒測「低消」將改罰18萬元

2017-11-30 14:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「道路交通管理處罰條例修正草案」可望於本會期三讀。未來拒絕酒測「低消」為新台幣18萬元，得按次加倍；酒駕者再犯車輛將被沒入；5年內3度酒駕者，須懸掛特殊識別車牌（如螢光車牌）。

酒駕事故頻傳，不少酒駕者一犯再犯甚至逃避稽查，致民怨沸騰。擔任召委的民進黨立委鄭寶清呼籲，修法精神在於「酒駕零容忍」，不讓人存有僥信心哩，他強調，人人都有人權，但勿因保障人權而傷害他人安全。

立法院交通委員會今就「道路交通管理處罰條例修正草案」進行第二次協商。會議主席鄭寶清召集民進黨立委鄭運鵬、周春米、鍾佳濱、陳素月，時代力量立委洪慈庸、林昶佐，親民黨立委李鴻鈞等，與交通部、法務部等部門代表進行審議，並完成協商，預計本會期內可三讀通過。

協商中，周春米提出疑義，表示若車輛非酒駕者所有，是否可因此沒入；鄭運鵬則說，修法是要讓拒測罰則高於酒駕，但不是說拒測就認定是酒駕，如此可避免不當連結疑慮。經行政單位與立委密集溝通後達成共識。

條文規定，駕駛汽車者行經警方設有告示執行酒測之處所，若拒絕停車接受攔檢，或拒絕接受酒測者，首犯處罰18萬元罰鍰，5年內再犯，得按次累加至36萬元、54萬元不等，遠高於酒駕初犯3萬元至9萬元的罰則。

在5年3度酒駕或拒測者，車輛須換發為「特殊識別牌照」（如螢光車牌），未依規定懸掛者，將開罰新台幣6000元以上、12000元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

條文指出，若汽車所有人明知駕駛人有酒駕等情形卻不予禁止，將被處以等同酒駕之罰則且吊照3個月；酒駕者同車乘客，可處6000元至12000元罰鍰，但能舉證善盡勸導義務者、18歲以下或70歲以上者、精神障礙或心智缺陷者、運輸業乘客不在此限。

鄭寶清表示，本草案已完成初審且協商程序，因朝野黨團對此已達成共識，待各黨團簽字後，就可送入立法院完成二、三讀程序，順利的話，最快可在本會期完成立法。

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