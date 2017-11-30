獨派聲援李明哲 批中國黑幫政權霸凌

台灣北社召開「譴責中國無限上綱國家管管轄權，聲援李明哲」記者會，會中由台灣北社社長李川信（左四）主持，邀請各社團代表出席一同出席。（記者王藝菘攝）

2017-11-30 14:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲因在社群平台發表批評中國政府言論，28日遭中國以「顛覆國家政權罪」重判5年。台灣北社等獨派團體今召開記者會，譴責中國無限上綱國家管轄權，並高喊「黑幫政權罷凌，李明哲無罪」口號聲援，要求中國政府即刻回復李明哲自由權利，讓他早日返抵台灣。

台灣北社社長李川信指出，當事者李明哲聲明對判決不要上訴，這代表中國就是威權、霸權的政體，一位台灣人權工作者赴中之前，在網路上聲援中國相關團體，就被罷凌、判刑，是人權法治國家不能允許的事。

台灣東社前社長余文儀表示，中國已經將台灣視為其管轄的區域，且發表自由民主言論，被視為顛覆中國政權，中國還當著全世界的面，公然如此流氓土匪行徑。呼籲政府要硬起來，民眾要覺醒，全世界應對中國反民主行徑予以譴責。台灣政府真的欠台灣人民一個國家，這個情況曝露的就是國不成國，

台灣南社副社長張順發指出，李明哲被判5年，該案就是中國政府對台灣人及台灣政府底線的試探，以及政治壓迫的策略，並在國際上創造「台灣就是中國的一部分」的假象，中國也在警告全世界的NGO工作者，不能允許評論中國政治的言論自由。

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