促轉條例明繼續協商 改下週2處理

2017-11-30 14:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天上午繼續協商促進轉型正義條例草案，不過今天協商未完成，蘇嘉全說，明天（12月1日）將繼續協商，等協商結束後，下週二（12月5日）再處理。

蘇嘉全上午召集朝野協商，但協商經昨天1.5小時、今天2.5小時後，全案共計21條條文，目前進度僅協商到第7條，但包括草案名稱與第1條至第7條文都沒獲朝野共識，全數保留。民進黨團總召柯建銘昨（29日）原本希望能在週五協商，不過今天協商逐漸有進度，蘇嘉全表示，明天繼續協商，下週二（12月5日）再處理（在院會表決）。

朝野黨團對於草案適用範圍意見僵持不下，民進黨立法院黨團修正動議主張的威權統治時期是指民國34年8月15日起到81年11月6日止，但國民黨團希望納入慰安婦、陸軍第一特種兵等適用範圍。親民黨團則是希望，納入原住民部分內容，朝野始終無法獲共識。這條關鍵條文影響後續其他條文，其他條文也都被保留。

此外，民進黨團主張行政院下設促進轉型正義委員會，屬二級獨立機關；但時代力量黨團主張應隸屬總統府。

蘇嘉全說，12月1日院會討論事項無案可審，處理完報告事項後，將繼續召集協商促進轉型正義條例草案（討論事項第1案），協商結束後，12月5日院會再處理（表決）。