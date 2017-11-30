審預算文化局長鬧失蹤？藍營議員轟藐視議會

2017-11-30 14:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會昨天進行107年度總預算案審查，議程到昨天下午6點45分，審查文化局預算案，文化局長馬嫻育卻尚未出現，主席蘇仁和宣布散會；市議會今天早上審查文化局預算，國民黨議員砲聲隆隆，認為文化局長審預算人卻鬧失蹤，根本是藐視議會，要求首長特支費刪除只剩下一元。

文化局長馬嫻育後來公開向議員道歉，表示昨天是到文化部開會，手機關靜音，當議會預算審查進度超前，她趕回基隆市議會時，碰上下班尖峰時間塞車，到議會時，主席剛宣布散會，非常抱歉，以後不會再讓此事發生。

國民黨議員呂美玲首先發難，認為市議會加班審預算，結果大家等不到文化局長，聽說馬嫻育局長就任後，對於文化中心辦展覽、要求了解展覽者或是表演者政黨傾向；呂美玲認為說，這樣子太不應該。

民進黨議員游祥耀說，文化局不可能有這種事情，如果有，請呂美玲議員具體說出是哪一場展演有這樣狀況；游祥耀說，楓香舞蹈團這麼多年來有人說他怎樣，沒有這樣的事，演出、展覽一切是看專業。

國民黨議員張芳麗表示，馬嫻育局長首次面對預算審查，這件事對局長是個警惕，擔任首長要注意；國民黨議員何淑萍說，議會審查到警察局預算，局長親自帶隊，大大小小官員到場，我們審查文化局預算，結果等不到局長，最後主席只好宣布散會，根本是藐視議會。

文化局長馬嫻育重申，再次向議會及議員們表達最深歉意，有關市議員質詢說，她要同仁調查展覽者的政黨傾向，她要公開地說絕無此事，她只希望縮短展覽時間，讓更多人的展覽能被基隆人看見。如果，因為她昨天遲到要刪除她首長特支費，她沒意見，但請議員不要刪除同仁費用，讓同仁能有錢為基隆做事。