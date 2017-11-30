李婉鈺控警挖坑給她跳還喊告 柯文哲回應啦！

2017-11-30 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺，昨凌晨涉嫌酒醉狂按前立委張碩文家門鈴，打擾住戶安寧，又毆打大安分局轄區員警，被依妨害公務移送法辦，檢方諭令其5萬元交保候傳。事後李召開記者會澄清，自己沒有喝酒，並控警察設局陷害。對此，台北市長柯文哲今替警方緩頰。

綜合媒體報導，柯文哲今出席活動時，被問到李婉鈺指控警察設局耍她一事，柯指出，「不會啦，警察怎麼會故意陷害別人」，對於李揚言告警察，柯僅「哇」了一聲，並未多做回應，並對媒體追問「是否不該打警察」等問題，不斷搖頭嘆氣，疑似想表達無奈之意。