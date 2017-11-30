林美珠：絕對沒說過「手握方向盤才算工時」

2017-11-30 14:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今日再度針對勞基法舉行公聽會，勞動部長林美珠在聽取各界意見後，在會中回應表示，工作時間就是勞工在雇主指揮監督下，在雇主的設施、指定場所提供勞務或受到指示，與等待的時間都屬工作時間；林美珠強調，絕對沒說過「手握方向盤才算工作時間」。

林美珠今在公聽會中表示，什麼是工作、待命、休息時間，這是大家長期所關注的議題；工作時間就是指勞工在雇主指揮監督下，在雇主的設施、指定場所，提供勞務或受到指示，以及等待提供勞務的時間，都是工作時間。

林美珠說，待命時間是指勞工等待提供勞務的時間，因為仍受到雇主拘束，勞動部認定這仍是一種工作時間，至於幼兒園、安親班，林美珠說，因為狀況較多，勞動部希望可以依照個案加以認定。

林美珠也說，她從未說過「手握方向盤才算工作時間」，當時是說手握方向盤算駕駛工作時間，根據交通部、勞動部發布的規則及命令，駕駛的工作時間，除了行車、手握方向盤外，亦包括熱車、洗車、加油、待命、保養、處理偶發事務等。

至於是否針對服務業設置「專章」或「服務業專法」，林美珠說，目前世界各國沒有針對服務業設置專法的前例，但可以在勞動法規內予以彈性規定，因此勞基法有雙週、四週、八週彈性工時可以加以運用，以利工時保持彈性。

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