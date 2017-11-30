小花縣長淚灑議場「嘉義縣老苦窮，離天堂近，離台北遠」

2017-11-30 14:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天審議嘉義縣107年度總預算案，泛藍議員要求將世界搏茶會1200萬元預算刪減400萬元，維持今年度的800萬元，雖然表決後未刪，總預算245億元全數通過，但嘉義縣長張花冠在預算審議後，認為嘉義縣是窮縣，有直轄市辦活動一開口就要80多億元補助，嘉義縣卻還被提要求刪400萬元，有感而發而落淚。

「我是從心裡有感觸，才400萬元刪成這樣」，張花冠說，嘉義縣老苦窮，離天堂近，離台北遠，快被中央遺忘；昨天她得知某直轄市辦活動要求中央補助86億元，嘉義縣府一年總預算僅200多億元，還管控8成5；她說，從上任後嘉義縣府幾乎已無舉債額度，因此第一屆上任時就像治理公司一樣進行盤點，生產線重整及組織改造，並開發工業區為嘉義縣爭取財源。

張花冠說，第二屆縣長她著重行銷，有人說「縣長是百變女王想出風頭」，其實是因為嘉義縣沒有錢，拍廣告要1、200萬元，她則自己拍攝影片行銷太平雲梯，一毛不花，影片在臉書創造74萬次瀏覽量，「照廣告公司算法，嘉義縣府欠我2400萬元」。

本次議會國民黨議員詹琬蓁曾質疑縣府利用標案為張花冠辦畫展，張花冠震怒要求撤案，用自己錢辦畫展；她說，嘉義縣明年將舉辦台灣燈會，但能用的經費很少，目前民間募款僅募到1700萬元，跟理想目標有差距，「因為嘉義縣窮，我才試試看賣畫募款」。

張花冠說，「畫畫我不夠專業，也不夠好」，只是這8年縣長任內對嘉義縣的人文、地、產、景有深入瞭解和感情，因此用畫筆來記錄，並為燈會募款。

嘉義縣議長張明達在三讀會結束後則表示，張花冠是五星級縣長，為縣政努力，嘉義縣府財政困難，並不是不刪，而是財源真的有限，他代替縣長感謝議員們用心監督，讓縣政順利推動。