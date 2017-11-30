賴清德功德說引紛爭 居服聯盟怒「不該用口號霸凌」

2017-11-30 13:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德日前曾說，長照服務的照服員低薪是做功德，引發爭議，事後又解釋提升照護員薪資沒有問題，引發照護員與居服機構紛爭。居盟榮譽理事長涂心寧要求，「政府不應該片面用口號（加薪）霸凌我們」，這樣一來，超過兩百間居服單位沒辦法生存，又如何提供好的服務給大家？

居家服務策略聯盟理事長林金立表示，院長的公德說，引發後續加薪議題，但是可能會成為長照體系的稻草，因為政府提供的給付額度、費用沒有增加，薪水哪裡來？經過一年的時間跟政府說，給付是不足的，目前為止沒有看到結果。台灣過去十幾年來長照體系，就是用這一群人很辛苦的工作，不過卻是低薪而換來的。

宜蘭縣社區照顧促進會總幹事林文明說，最希望照服員加薪的就是居服單位，但是最擔心加薪後，長照機構卻倒了，以往居服單位都被要求共體時艱，卻要面臨經費不足問題，必須透過民間勸募來解決，政府應該要有長遠的計畫。

居盟榮譽理事長涂心寧要求，政府不應該片面用口號（加薪）霸凌我們，這樣一來，超過兩百間居服單位沒辦法生存，又如何提供好的服務給大家？

居家服務聯盟建議，政府應該調升基本給付額度，改善整體待遇；6年內讓長照人員薪資達到台灣平均薪資；發展照顧專門職系、廣設照顧專門學校；召開長照體系發展會議；建立政策溝通機制。