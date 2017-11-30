慶富案》許立明抱屈：高雄銀行怎麼做都不對！

針對高雄銀行捲入慶富案、慶富興達港標租案，高雄市副市長許立明（前右）於議會親上火線說明。（記者葛祐豪攝）

2017-11-30 13:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄銀行捲入慶富案、及慶富興達港標租案，高雄市副市長許立明今早於議會親上火線說明，為高銀抱屈說：「好像高雄銀行怎麼做都不對！」；至於興達港標租案，他也強調高市府沒有不法動機、沒有不法對價、也沒產生不法。

高雄市議會上午進行總質詢，市議員蘇炎城表示，慶富案各說各話，市府可避開檢調調查部分，其餘告知讓市民了解，避免有些謠言誤導民眾。

副市長許立明指出，針對高雄銀行部分，他有點很疑惑，慶富履約擔保17億，拿出16.85現金質押，一開始有人質疑高銀不收擔保品，竟亂開履約保證函？後來高銀說明，才發現保證成數非常高，超過96％。

許立明說，後來又有人質疑為何擔保成數這麼高？不是3成、5成就能做嗎？這讓他很疑惑，「好像高雄銀行怎麼做都不對」，沒收擔保品被說圖利慶富，收取96％擔保品又被質疑對慶富不好，為何收這麼高？

許立明強調：「高銀在過程中，沒什麼問題！」從81年至103、104年間，慶富是高銀長期往來客戶，沒有不良紀錄，「用現在出事的氣氛條件，回過頭檢視過去放貸，這對銀行正常的商業運作，並不是一件好事」。

另針對慶富興達港標租案，許立明說，興達港過去在高雄縣時代，投注70多億元資金，因位置偏遠，一直發展不起來，監察院、媒體動不動就說是蚊子館。

許立明表示，任何一個投資者或開發商，願投資興達港，高市府都一視同仁，採取積極協助態度，這是這件事情的背景。

許立明說，當時如果有錯，錯在高雄市海洋局較信任慶富於103年取得獵雷艦的國家標案，「但站在地方政府立場，能不信任嗎？一方面是基於對國家標案的信賴，一方面也是爭取興達港活化」，因此海洋局才有積極動作。

許立明強調，海洋局在動機上沒問題，不過前局長王端仁有些話語不適當，還是要檢討。但整個來看，整件事沒有不良或不法動機，高市府的動機是在獵雷艦標案前提下，協助興達港的活化。

許立明說，高市府沒有不法動機、沒有不法對價、也沒產生不法結果，追溯問題的起源，是獵雷案103年標案本身出問題，才衍生後續狀況。