疑養肥貓、赴中爭議 世盟、亞盟預算保留朝野協商

2017-11-30 12:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交國防委員會今天繼續審查外交部107年度預算。外交部長期補助「世界自由民主聯盟（世盟）」與「亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟）」，成效備受質疑，但下年度仍續編列逾2千萬元補助；雖多名立委提案刪除世、亞盟預算，但外委會討論將近一小時未達共識，全案送朝野協商。

外交部107年度預算續編列世盟1700多萬元與亞盟383萬餘元，總和超過2千萬。世、亞盟早年為反共組織，然世界局勢變遷，去年世盟總會長饒穎奇甚至參加中國官方活動、肅立聆聽中國國歌而惹議，且世、亞盟領導人物多年來均為國民黨大老，加上補助預算過半耗費在人事成本上，疑為「養肥貓」組織。

去年外委會曾就世、亞盟預算案爭執不下，在國民黨立委力保下送朝野協商，後據傳國民黨副主席、世盟副總會長曾永權私下到立院打點，使世亞盟預算凍刪案以「部分解凍」通過。

民進黨立委蔡適應、莊瑞雄、劉世芳、王定宇、吳焜裕、羅致政與時代力量立委林昶佐等人，今年也再度提案刪除世、亞盟預算。羅致政說，外交部單獨補助世亞盟就超過2千萬，更遑論饒穎奇去年出席中國官方活動惹議，「這也算轉型正義一部分」，建議全刪。

王定宇則說，世、亞盟人事完全不受政府控制，還講出「飛彈瞄準台灣是保護台灣」這種話，不能容許這種組織支領納稅人補助款，應回歸個案申請補助。吳焜裕也說，環保團體也是非政府組織，都沒辦法領取補助，一個組織做出違反國家政策的發言，不應是補助方向。劉世芳則提出，世、亞盟沒辦法推動自由民主價值的功能既然式微，應該全數刪除，並附帶條件，將其預算於兩三年之內，併到民主基金會和台灣亞洲交流基金會。

國民黨立委馬文君反駁認為，外交環境困難，應透過任何管道讓台灣在世界重要國際組織上面發聲；且兩岸關係處在冰點，在官方管道沒有能力溝通時，也要一一封殺民間管道，「那台灣未來的路在哪？」馬文君說，世盟今年舉辦自由民主論壇，聯合國非政府組織執委會主席納茲（Hon. Bruce F. Knotts）率執委會委員參與，也是參與國際的機會，「一定要全部封殺嗎？」

另，為推動新南向政策，總統日前宣布成立台灣亞洲交流基金會，外交部並在107年度預算中編列專款補助3880萬元。但其必要性遭朝野立委質疑，馬文君提案指其疊床架屋，成立的人事編制與運作方式均無交代，應刪除全部預算；蔡適應與羅致政原也在提案中指出，基金會尚未正式成立，且對於組織架構無所悉，應刪凍處理。後外交部在會中說明台灣亞洲交流基金會的工作重點，但仍未解除部分立委的疑慮。

委員會中就世亞盟、台灣亞洲交流基金會與民主基金會等預算討論將近一小時，中間一度暫停休息，王定宇在休息時離開委員會。國民黨立委許毓仁說，此案一直有爭議，建議保留到院會協商。主席蔡適應最後則裁示，因委員會中沒辦法達成共識，將世、亞盟與台灣亞洲交流基金會等預算和決議，全部保留至院會朝野協商處理；民主基金會預算則在說明後獲得立委支持。