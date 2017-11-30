暗批侯友宜忽藍忽綠 周錫瑋：人在做、天在看

2017-11-30 12:13

〔記者葉冠妤／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今早到蘆洲湧蓮寺參拜，由於昨天發生署名深藍團體刊登半版廣告影射新北市長朱立倫介入下屆市長人選佈局，被解讀為藍營內鬨，更引起外界揣測是挺周人士所為；周錫瑋除昨晚聲明自己「身正不怕影子斜」，今受訪則表示「人在做、天在看。」更暗批侯友宜對國民黨不夠忠誠。

媒體追問昨天周錫瑋發出的聲明，似乎暗指新北市副市長侯友宜忽藍忽綠、左右逢源？周錫瑋雖未正面回應，但他表示「人在做、天在看，更重要的是人民在看」，周錫瑋強調政治人物的一切言行、做法都會受到人民檢驗，尤其民主選舉時代，如果要代表哪一個政黨出來參選，基本上必須要認同這個政黨，「前幾天還看到有人不願意拿國旗、黨旗，我都覺得這些事情大家好好去思考一下。」

周錫瑋說，過去一段時間很多抹黑與攻擊都針對他而來，許多人說他出來參選新北市市長就會破壞國民黨團結，說他抱大腿、某某人第二，又說他破壞不接受酬庸的承諾，如果因為昨天一點小事情就覺得對哪個人不公平，「我會覺得更不公平。」

對於是否質疑侯友宜對國民黨的忠誠度，周錫瑋卻說，「今天我講的話，不是我的意見」，反而是要大家到社會上看一看、聽一聽，「我相信他們會表達得比較清楚。」他個人則認為若要代表一個政黨，就應該愛護、支持這個政黨，如果支持國家，就應該拿這個國家的國旗。