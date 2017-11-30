賴揆拍板 政治獻金明細強制上網公開

賴揆拍板修法，個人與企業捐贈政治人物的政治獻金明細，未來都要強制上網公開。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-11-30 11:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天主持院會，拍板「政治獻金法修正草案」，為強化政治獻金的公開透明，避免金錢與政治權力的不當勾稽，修法明定未來個人與企業捐贈政治人物政治獻金的明細，都要強制上網公開。

內政部次長花敬群表示，目前監察院上網公開的資料，只有會計報告書的收支結算表，根據這次的修法未來若經立院完成修法，則會計報告書的25項內容，都要全部上網公開，包括個人與企業捐贈政治人物政治獻金的明細。

賴清德表示，這次「政治獻金法」的修正，除賦予直轄市山地原住民區長及區民代表擬參選人收受政治獻金的法源依據，保障其權益外，並將應公開於網路的政治獻金資訊，擴大到會計報告書的全部內容，使資訊更公開透明，這也是展現積極落實司改國是會議的決議。請內政部積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

為強化資訊公開透明機制，政院這次修法明定，將受理申報機關監察院應公開於電腦網路的政治獻金資訊，修正為會計報告書的全部內容。

這次修法並賦予直轄市山地原住民區長、區民代表擬參選人及依政黨法新設立的政黨收受政治獻金的法源依據；另考量鄉（鎮、市）長擬參選人選舉區幅員範圍及服務選民人數，不亞於縣（市）議員擬參選人，因此將其收受政治獻金起始期間，調整與縣（市）議員擬參選人一致。