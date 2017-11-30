宜蘭規劃調整局處 議員反對合併社會、衛生

2017-11-30 11:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德日前提出，縣府正在籌備「海洋局」，解決海洋資源枯竭與污染等問題，但是基於地方行政機關組織準則，最多只能成立21個局處，議員紛紛表示，一旦成立海洋局，勢必要合併其他局處，尤其反對社會處和衛生局合併。人事處表示，目前還在規劃中，會審慎評估向縣長提出意見。

依照地方行政機關組織準則，縣內只能成立21個局處，目前有15個處和6個局，依照規定也可以調整為14個處和7個局，陳金德提出將成立海洋局，勢必要重整其他局處，今天在宜蘭縣議會第18屆定期大會質詢中，議員接連表示，反對社會處和衛生局合併。

議員陳福山批評，衛生局和社會處兩者業務量都相當龐大，而且中央屬於規劃單位，地方則是執行單位，就目前執行情形來說，社會處有許多福利的業務，衛生局也有自己的工作，衛生局和社會處合併，擔心會有資源排擠的效果產生。

議員林岳賢則說，社會處和衛生局如果要併成一局關係重大，長照雖然跟社會衛生業務有關，但是社會處還有自己其他業務，例如社區和福利，兩個業務量都很龐大，如果要合併會有很大的問題。議員黃建勇則說，把事情做好比較重要，並不是增加某個局事情就能做好，主要是執行業務的執行力。

人事處長郭忠聖表示，局處調整目前都還在規劃中，例如嘉義縣將財政和稅務合併成財政稅務局，社會處和衛生局的合併也還在研議中，人事處會審慎評估後向縣長提出意見。