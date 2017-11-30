黃偉哲被控A立院便當 妹妹PO文惹哭一群網友...

民進黨立委黃偉哲被網友指控A走立法院整袋便當。（記者廖振輝攝）

2017-11-30 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委黃偉哲日前遭PTT網友指控A走立法院整袋便當，甚至放在冰箱擺到「臭酸」，黃偉哲則回應「不明所以」。與黃偉哲政治立場不同的妹妹黃智賢也為哥哥抱不平，指自己忍了一個星期，那名自稱是立委助理的匿名者，使用不堪而下流的文字痛罵哥哥無恥，並向爆料者喊話，能否走到陽光下勇敢的指控。黃智賢的言論讓網友直呼，「兄妹情深，太感人了。」

政論節目主持人黃智賢在臉書粉專「黃智賢世界」上PO文寫道，網友稱要吃的便當遭黃偉哲整袋提走，但是否真的有那袋便當，還只是網友的幻想，且質疑如果真的是助理的便當，為何沒有在當場吃，黃偉哲把自己沒吃的便當帶走，那有什麼錯。

黃智賢指出，網友又怎麼會得知這袋便當的一生，聽到黃偉哲不准助理碰便當，最後變成臭酸。黃智賢說，便當冰過再熱來吃，滋味一點都不好，助理怎麼會搶著吃冰過的便當，但勤儉成性的黃偉哲，就會熱便當來吃。她表示，網友的文字能力差且毫無教養、滿口髒話，要指控別人無恥，也好歹具名、拿點證據，還是這名網友有說不出口的別有用心。

黃智賢和黃偉哲從小被長輩教導要愛物惜物，不可以浪費食物，食物得之不易，不珍惜會遭天譴。黃智賢自己去上節目做來賓或開會，別人提供的便當，如果當場吃不下，多半也會帶走，不管再難吃，也會重新熱了當作下一頓，這都是黃智賢的阿公阿嬤從小這樣教，「盤中飧，粒粒皆辛苦」。

黃智賢指哥哥從小不是一個刻薄的人，而因為是政治上的孤鳥，受不到財團喜愛，黃偉哲必須成為一個對自己極度節儉，刻薄自己的人。黃智賢也說，她和哥哥的政治立場南轅北轍，在政治上有許多的不得已，但對她來說，榮華富貴都可以輕易看做浮雲，「因為和哥哥一路上所受過的苦，只有我們自己懂。」她也和哥哥從政時約法三章，「不要貪汙，不要講仇恨的話，不要讓祖先蒙羞」、「我知道，我的哥哥，一直沒有忘記。」