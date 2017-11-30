歡迎來辯！ 黃國昌讚顧立雄「比曾銘宗有種」

黃國昌今在臉書強調：「即使我不贊成顧主委的立場，但我必須要說，他比前任主委曾銘宗有Guts！」（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-30 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕金管會主委顧立雄與時代力量立委黃國昌日前為了兆豐案及慶富案的依法求償問題，在立院你來我往，但昨日顧立雄接受媒體訪問時說：「我們兩個都是念法律，他說要來辯論，我也沒說不能辯論！」黃國昌今日則是在臉書強調：「即使我不贊成顧主委的立場，但我必須要說，他比前任主委曾銘宗有Guts！」

黃國昌指出，自己針對兆豐銀行58億罰鍰所造成損失是否應該向違法失職的董事與經理人求償一事，一直和林全內閣持不同立場，但是賴清德的態度和林全內閣相同，所以自己才因此公開批評，進而讓顧立雄表態來辯論。黃國昌強調：「這不只是純粹的法學問題，也是政府態度立場的問題，更是我們到底要如何實踐公司治理與董事責任的問題，當然值得公開辯論。」

黃國昌表示，會請黨團同仁，與金管會主秘聯絡，安排辯論細節，當然也可以直接由政論節目邀他和顧立雄一同上節目。針對顧立雄的「敢戰」，黃國昌稱讚顧立雄，也不忘諷刺前金管會主委曾銘宗，表示：「即使我不贊成顧主委的立場，但我必須要說：他比前任主委曾銘宗有Guts！今年夏天針對永豐案的事，我與曾前主委針鋒相對，但他後來選擇躲起來。」

最後，黃國昌則向另一位「前主委」李瑞倉喊話，希望他可以展現擔當，並質疑「為何明知陳慶男的資金用途不實，還在時任高雄銀行常務董事時，以短期信用放款協助慶富進行虛偽增資？」強調若是李瑞昌願意公開對談此事，也是十分歡迎。