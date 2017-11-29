遭黃國昌質疑幫陳慶男作弊？高銀今晚強力回擊

2017-11-29 23:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對立委黃國昌指稱高雄銀行幫陳慶男作弊？高銀今聲明強調，始終堅守銀行法相關法令、執行授信業務及風險管控，從未違反銀行公會授信準則﹔高銀也對立委無法律根據的指控表達遺憾，認為在慶富出事後，以如今標準看待過去正常授信業務，絕非公正客觀。

黃國昌今天除了在立院質疑高銀，晚間也透過臉書直言，幫助陳慶男作弊的豈只第一銀行，還有高雄銀行！

黃國昌指出，今天在調閱小組花了很多時間閱讀很多徵信報告、會議紀錄，也聽了常董會的錄音帶，交叉比對之前的整理與分析，傍晚走出來，心情很沉重，幫助陳慶男作弊的，不只第一銀行，更早之前，高雄銀行就開始幫助慶富進行美化帳簿的虛偽增資，而且這些行為，真的沒有辦法用「只是疏失」輕輕帶過，擺明了就是故意。

高銀晚間發出聲明，針對黃國昌的指控提出嚴正澄清，並進一步提出5點說明：

一、慶洋投資營業項目為對各種生產事業投資，慶富為強化資本結構，民國104年1月22日、由慶洋向本行申請短期週轉金時，即已敘明資金用途是作為慶富增資股款，該筆資金用途符合慶洋投資做為投資業所營業務項目，並非資金用途不實，且符合銀行公會授信準則第12條規定。

二，慶富自民國81年即與高銀往來，民國104年以前履約皆屬正常，無不良之債、票信紀錄，財、業務都屬正常，對高銀甚具貢獻度。

三、風險控管方面，高銀對慶富集團授信限額，符合銀行法對單一公司無擔保授信不得超過銀行淨值5％，擔保授信不得超過淨值15％規定，及對集團無擔保授信不得超過15％，集團擔保授信不得超過40％的相關規定。

四、高銀是依據當時所取得之借、保戶之財、業務狀況，就一般商業銀行所為之徵、授信評估，基於103年10月23日、慶富已取得國家大型標案國艦國造獵雷艦之信任，而貸與本案﹔如以目前該公司違約狀況、回頭檢視當時高銀之徵、授信評估，與事實不符，顯對高銀不公平。

五、本案皆符合上述之風險控管規定，與徵、授信程序，相關資訊皆公開透明，沒有隱蔽，歡迎金管會及檢調調查。