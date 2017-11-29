促銀行補件！立院調閱獵雷艦案文件期限 延至12月底

2017-11-29 21:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案自動解約進入倒數，立法院外交及國防委員會「獵雷艦調閱專案小組」今天中午召開第三次會議。調閱小組召集人、民進黨立委羅致政今天說，會議決定將調閱時間延長至12月底，並要求銀行補件。但銀行端對於提供完整文件態度略顯保守，因「檢調也在辦」，民進黨立委蔡適應認為，按照規定「不能拒絕調閱」，要求銀行端儘速與檢調溝通。

立法院外交及國防委員會為查明獵雷艦案來龍去脈，成立「獵雷艦調閱專案小組」，國防部常次柏鴻輝中將、金管會、法務部與聯貸各銀行代表均出席。調閱小組原訂於12月2日結束文件調閱期；調閱小組今天中午召開第3次會議，羅致政會後受訪時說，會議決議將調閱期間延長至12月29日。

羅致政並說，會中另一重點是要求銀行補件，包括補齊聯貸決策過程、貸後管理與金流等關鍵文件。以貸後管理來說，例如每次慶富要動用專戶資金時，銀行端的決定過程有無經過查證等紀錄；又如聯貸案態度轉折的關鍵，羅致政指出，各銀行第一次拒絕承貸時，內部有評估報告、會議記錄與決策過程，但「有些銀行交件、有些沒有」，不足以拼出完整的拼圖，要求全部的銀行補齊。

與會立委蔡適應轉述說，會議聚焦在銀行金流資訊提供不全，但銀行稱「檢調也在辦、且列為重點」，態度略顯保守，認為可能影響偵查不公開，於是表示需先與高雄地檢署溝通，避免產生疑慮。蔡適應說，這樣的擔憂有一定的道理，但按照調閱小組規定，相關單位「不能拒絕調閱」，為了將案子「辦到好」，要求銀行儘速向地檢確認。

蔡適應也提及，有些委員在會中提出，相關單位將部分公文列為密件，不能抄錄，但有些文件內容「應不至於密件層級」，就此事和銀行端溝通。他也說，目前調閱小組進度仍在程序階段，主席羅致政特別在會中提出，下次小組開會時，應進入內容調查階段，向相關單位提出須說明的要點。