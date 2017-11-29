獲民進黨提名競選連任 陳光復：執政就是責任

馬公第一漁港轉型為遊艇港，成為陳光復政績之一。（記者劉禹慶攝）

2017-11-29 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復順利獲得民進黨提名連任後，正式對外提出3年執政政績，以「數字會說話」爭取選民支持；陳光復表示，執政就是責任，在面對一個又一個的挑戰之際，感謝民進黨提名投入連任選戰，有信心完成任務。

陳光復表示，主政澎湖縣近3年來，縣府團隊攜手努力以和時間賽跑的心情投入縣政工作，在將近3年、1000多天的時間裡，寫下遊客數突破百萬人的歷史紀錄，不但遊客在逆勢中成長，設籍人數也成長2000人左右，公司行號成長500多家。金龜頭文化園區、篤行十村文化園區、遊艇港也在任內開幕啟用，下水道污水處理工程也已開工，道路側溝加蓋也完成了4分之1。

另外澎湖縣以「台灣澎湖」的名義爭取到主辦世界最美麗海灣組織年會，規劃中的澎湖新灣區、國際廣場等建設，在中央支持下也將逐一實現。民眾最關注的交通、醫療也有提升，但後續還有國際醫療園區等遠大目標等待完成，陳光復表示將戮力完成，不辜負澎湖縣民的期許。

針對民進黨提名連任，陳光復表示是黨中央對其執政成績的肯定，雖然大環境迭有變化，不變的是光復20多歲當年，奮不顧身參與選舉的初衷，為公利也為公益，為了追求一個更美好的澎湖，打造一個宜居宜遊的幸福島嶼，這一份初衷、這一份熱情，將伴隨著民進黨的厚愛與栽培，讓光復義無反顧的繼續朝目標邁進。