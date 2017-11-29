2018新北市長選舉藍營內鬨 周錫瑋：身正不怕影子斜

2017-11-29 18:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕署名決戰2018（深藍聚落）聯盟的團體，在平面媒體刊登半版廣告，影射新北市長朱立倫介入下屆市長人選佈局，呼籲「朱市長拜託放手吧！」廣告內容被外界解讀藍營內鬨。有意爭取提名的前台北縣長周錫瑋強調，「身正不怕影子斜」，誠實開放的態度，才能贏回民眾對國民黨的支持。

決戰2018（深藍聚落）聯盟指出，針對2018新北市長人選，吳敦義日前公開發言，表示充份尊重朱立倫的佈局，但此種論調是讓「主席跛腳」、「推諉責任」，難道新北市在黨中央眼中，是朱立倫的禁臠？吳敦義的擔當與責任何在？文中並指副市長侯友宜「曾是民進黨的座上賓」，籲黨內同志多思索。

周錫瑋晚間透過聲明指出，「身正不怕影子斜」，誠實開放的態度，才能贏回民眾對國民黨的支持。他說，每次選舉都是對候選人品格言行的檢驗，沒有人可以躲得過。

周錫瑋說，8年前他決定聽從馬總統的要求，讓朱立倫參選新北市長，幫朱立倫及馬總統輔選，功成身退，堅守不入府、不入閣、不接受任何形式酬庸的承諾，8年來隱居種花畫畫，不出聲音，就是為了團結國家、團結國民黨，建立民主「不在其位，不謀其政」的精神。

周錫瑋表示，凡走過必留下痕跡，沒有人應該在政治理念上左右逢源、忽藍忽綠。他不忍心見到同志互相攻擊，更不願意大是大非遭到扭曲，唯有誠實面對，才能代表國民黨，贏回民眾的尊敬。

侯友宜今天無公開行程，記者撥打電話未接聽，無法取得回應。