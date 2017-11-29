總統盼企業與政府共同努力 勇敢挑戰不一樣的未來

2017-11-29 19:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕中華民國全國青年創業總會於今日頒發「中華民國第40屆、海外華人第26屆創業楷模暨創業相扶獎」，總統接見得獎人時表示，政府積極推動「5+2產業創新計畫」，強化基礎建設，並調整相關法規，翻轉台灣經濟。她也期勉台灣企業能與政府共同努力，強化國內的投資，增加人才的聘用，提高創新研發的能量，勇敢挑戰不一樣的未來。

總統致詞時表示，「創業楷模獎」已邁入第40年，每位得獎人都歷經嚴謹的評審過程脫穎而出，他們的創新思維及經營事業的遠見，都足以作為產業界的榜樣。她除了恭賀得獎人，也期待他們都能把自己的經驗分享出去，鼓勵社會上更多人，特別是年輕世代，一起投入創新創業的行列。

總統提到，台灣經濟要轉型，就要從提升創新創業的能量做起。政府過去一年來積極推動「5+2產業創新計畫」，強化基礎建設，並透過鬆綁法規等方式來實踐目標。例如，今年5月，《科學技術基本法》完成修法，讓學界的研發成果可以跟產業創新密切結合；而本月《產業創新條例》修正後，創新資本將會擁有更多的彈性空間。此外，《外國專業人才延攬及僱用法》也三讀通過，讓台灣的留才環境可以更加國際化。

總統進一步說明，至於《公司法》的修正及「監理沙盒」的立法，也都已進入最後研擬的階段。相信這一連串的法規調整，將會為台灣奠定更長遠的競爭力。「這就是翻轉經濟的決心」。她希望台灣的企業能跟政府一起努力，強化國內的投資、增加人才的聘用，並提高創新研發的能量，勇敢挑戰一個不一樣的未來。

總統表示，本屆獲選創業楷模的企業家中有三位是女性。分別為達邦蛋白公司的劉郁芬董事長、加興公司盧玉娟總經理，以及在泰國從事水產養殖業的周鳳梅董事長，相信她們都充分發揮了女性堅韌的特質，才能把公司帶到一個新的境界。

總統也提到，台灣在戰後經濟發展的過程中，女性一直扮演重要角色。許多企業，特別是中小企業裡的「頭家娘」常是公司的支柱。因此，她也要藉此機會向所有獲得「創業相扶獎」的「頭家娘」致意。

總統指出，「創業相扶獎」的設立說明了事業經營無法孤軍奮戰。投資人、合夥人、員工及家人，都是企業主的重要夥伴。此外，來自企業外部的支持網絡也非常關鍵。