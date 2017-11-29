李明哲妻返台：坦然面對折磨是人權工作者的信條

2017-11-29 18:26

〔記者姚介修／桃園機場報導〕非政府組織工作者李明哲被中國判刑後的妻子李凈瑜29日下午返台，在記者會中感謝全球聲援的組織與個人，她也盼望海基會與陸委會夠協助爭取政治犯應該有的基本通信與探視的權利。

非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」案28日一審宣判，被判處5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，李明哲當庭放棄上訴。

李凈瑜今天下午搭機返台，神情嚴肅，她在桃園國際機場第二航廈入境大廳舉行簡單的記者會，李凈瑜第一句話就說，「坦然面對折磨，是人權工作者的信條，李明哲已經展開他身為人權工作者的政治良心犯的宣揚」，呼籲世人持續給予關注，不要讓李明哲被遺忘在世界的角落，持續受難。

李凈瑜指出，政治良心犯的維他命是受到世人的關注，她要再一次感謝這段時日營救李明哲所做出努力的台灣政府、歐盟議會、聯合國及國際人權團體，特別是台灣NGO團體，讓她在這段時間內不孤單，更不寂寞。

她也提到會趁此機會向不屬於這些團體與國家的每一個個人感謝，也對大家的關懷、聲援、協助表示由衷敬意與謝意，她說，未來的路，懇求大家持續關注李明哲，對於探監的問題，也盼望海基會與陸委會夠協助爭取政治犯應該有的基本通信與探視的權利，並想「週週都能探視李明哲」，「相信我的國家不會遺棄他的人民」。

李凈瑜說，只要李明哲一天還在牢裡，一天不自由，就會持續不間斷的繼續援救李明哲，對於一個政治良心犯來說，即使一天都是非常重的刑責。

她回答媒體的提問中表示，相信國際團體都知道李明哲是政治良心犯，也自然有一定營救的方式，她也會持續營救李明哲的計劃。

此外，對於國台辦對於李明哲案的說法，李凈瑜說，她未看到訊息，但也要再度重申，對於一個政治良心犯來說，沒有法庭這回事，政治良心犯所說的每一句話都秉持著良心，這是普世價值，放諸世界都能理解的人權價值。

李凈瑜被問到昨天與李明哲相遇的狀況，她談到，每一個在監牢中的人並不瞭解外界的訊息，空間所給的隔閡，就容易造成每一個政治良心犯對信念上的摧毀與瓦解，所以她給予李明哲力量，同時給予自由世界，包括美國等如何看待的訊息，相信這股力量非常重要。

李凈瑜說，她從3月30日起就說過拒絕法律辯護，不委請律師，「沒有進入法律程序」，對於政治犯而言是沒有法庭、沒有法律問題，只有價值與良心。

她也強調，昨天與李明哲沒有說過一句私領域情感的部分，只在3分鐘時間內，告訴文明世界給李明哲的力量，連個人的情感都來不及說。

在事件發生後，她從來沒有在人前掉過一滴眼淚，「當順著良心走的時候，就毋須可恥與害怕」，當然她也會有恐懼，但她相信背後有更多人支持。

李凈瑜在記者會現場時，聲援團體地上並鋪上數塊「釋放李明哲」紙板與玫瑰，表達力挺決心。

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