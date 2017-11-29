「社會團體法」完成初審 「人團法」將走入歷史

2017-11-29 17:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今完成「社會團體法草案」初審，修法鬆綁社團管理法規，將「許可制」改採「登記制」，若搭配完成三讀的「政黨法」及研議中的「職業團體法」，未來可望取代「人民團體法」，讓「人團法」走入歷史。

許可制放寬為登記制

現行「人民團體法」將政黨、社會團體與職業團體一併納管，但各自差異甚大，管理困難。緣此，內政部將各自立法，擬定「政黨法」（已三讀）、「社會團體法」（完成初審）及「職業團體法」（研議中），以取代「人團法」，且「社團法」將過去的「許可制」放寬為「登記制」。

立法院內政委員會今天審議「社會團體法草案」，由召委賴瑞隆擔任會議主席，召集民進黨籍立委尤美女、張宏陸、Kolas Yotaka、陳曼麗、國民黨立委曾銘宗、林麗蟬等審議，並邀請內政部、法務部等行政部門官員參與。

賴瑞隆指出，過去社會團體是由「人團法」來規範，但牽涉到政黨、政治團體、社會團體及職業團體，新政府上台後將此切為三塊處理，將政治團體由「政黨法」規範、社會團體由「社團法」規範，職業團體則依「職業團體法」。

賴瑞隆解釋，盼能藉由更多鬆綁，讓台灣5萬多個社團能蓬勃發展，並以租稅優惠、公家場地借用是製人才培養培力給予更多支持，以符合國際趨勢。他說，本法朝野共識很高，希望能盡快三讀，讓上述三法取代「人團法」功能。

對於條文上各立委看法是否有所分歧，賴瑞隆指出，有的立委希望能更多鬆綁，有的則希望給予更多支持力道，甚至希望鼓勵的部份能牽涉目的事業主管機關，如此較恰當，但最後所以立委都達成共識，完成初審。

他強調，「政黨法」與「社團法」之區隔，在於前者具高度政治性，且牽涉政黨運作，可募集政治獻金、運用大量社會資源，因此規範較嚴謹，對社團則較寬鬆，若登記可獲得許多優惠，但不登記，依然符合規定。