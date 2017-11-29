北韓再試射飛彈 外交部強烈譴責

「火星15型」飛彈以高角度方式發射，並依照預定飛行軌道飛行，最後準確地落入日本青森縣鄰近海域。（美聯社）

2017-11-29 16:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕北韓今天再度發射洲際飛彈，落入日本經濟海域。外交部下午發布新聞稿，強烈譴責北韓作為破壞區域穩定，並重申將配合聯合國安理會決議，徹底執行制裁措施。

北韓於台北時間今天凌晨2時許發射「火星15型」洲際飛彈，北韓官媒《朝鮮中央電視台》中午更宣布試射成功。此次射彈以高角度發射，自其平安北道平城地區朝其東北方海域，發射1枚洲際彈道飛彈，射程約達960公里，落入日本經濟海域；飛行高度最高到達4475公里，打破歷次試射記錄。引發國際社會一致譴責與關切。

外交部下午表示，中華民國政府對北韓當局接連違反聯合國安理會決議，再次發射洲際彈道飛彈，造成區域局勢緊張的挑釁行為，表達嚴正譴責及高度關切。外交部說，中華民國作為東亞地區主要成員，向來極為關注韓半島局勢發展，我國鄭重呼籲北韓當局，應切實回應國際社會的期待及要求，並確實遵守聯合國安理會相關決議，立即停止任何損及區域安全的舉措。

外交部並重申，我政府將持續配合聯合國安全理事會相關決議，徹底落實執行各項制裁措施，共同維護區域和平、穩定與繁榮。