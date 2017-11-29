盧秀燕將參選中市長 掛出「烏日媳婦」競選看板

2017-11-29 16:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明年的中市長選舉，國民黨立委盧秀燕不但表達要參加國民黨初選，更在各地掛上競選看板，已在烏日地區掛上了「烏日婦婦」的競選看板，強調自己與烏日的淵源，很多人看了看板才知道，原來盧秀燕的先生是烏日人，跟烏日關係不淺。

下一屆台中市長的選舉，立委盧秀燕及立委江啟臣都表態要參選，未來要先經過國民黨初選這一關，一般民眾都認為盧秀燕是原市區的立委，而江啟臣則是原縣區的立委，兩人雖具有全國性的知名度，但盧秀燕在原縣區人脈可能不及江啟臣，可能還要再努力。

但盧秀燕表示，她一向不喜歡把台中市分為原市區及原縣區，台中市就是台中市，她服務觸角不止在原市區，也伸及原縣區，但因為一般人都還是認為她是市區的立委，為表達自己跟原縣區有淵源、有關聯性，她的競選看板及與地方民眾見面會，會「因地制宜」，會有議題性及建設性。

盧秀燕表示，雖然自己立委選區在北屯、北區，但是她的先生的家族都在烏日，公公是烏日人，先生也是在烏日出生及成長，因此她是烏日的媳婦，半個烏日人，而每逢清明掃墓，她也會跟著先生回烏日掃墓，跟烏日關係很深。

由於家族的人都很支持她參選市長，因此盧秀燕在烏日地區的競選看板，就打出「烏日媳婦」名號，希望獲得鄉親的支持，表達她跟烏日是有淵源。

盧秀燕表示，她的選民服務，不分市區、縣區，因此她的競選看板，會因地制宜，會打出她的服務政績，拉近與原縣區民眾的情感，對她不會有距離感。