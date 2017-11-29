賴揆會綠委談一例一休 卓榮泰：高度達成共識

2017-11-29 16:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院推動勞基法修法，引起民進黨內立委反彈。院長賴清德今邀集黨內立委，針對勞基法修法進行溝通。行政院秘書長卓榮泰會後受訪時表示，勞基法修法是團隊目標，不是誰幫誰的問題，且行政立法團隊今日已「高度達成共識」，未來的修法結果一定會讓大家滿意；民進黨團總召柯建銘受訪時表示，今天「該講話的都有講」，民進黨內部溝通很坦誠，下週黨內的甲動「基本上沒問題」。

勞基法修法卡關，行政院長賴清德今明兩天安排與黨內立委餐敘，今邀集衛環、交通、教育、經濟4委員會成員。

除衛環委員會召委林靜儀因出國缺席餐敘外，對修法持反對意見的劉建國、鍾孔炤也未現身，曾表態反對修法的管碧玲結束餐敘後，面對媒體詢問僅微笑表示「謝謝」，並強調餐敘氣氛很好；林淑芬則未接受媒體訪問旋即離去。

行政院秘書長卓榮泰受訪時表示，總召柯建銘在會中誠摯地向黨團成員表示，盼大家在面對政策法案的過程中，能以更一致的聲音支持政策一致性推動；卓榮泰強調，賴院長向黨內立委說明近兩個月以來的作為，以及需要黨團協助的事項，他並說，今日黨內已相當程度達成共識，這個修法過程讓大家更了解、溝通更順暢，修法結果一定會讓大家滿意。

黨團總召柯建銘受訪時說，今天主要針對勞基法修法大方向溝通，細節部分還要再討論；柯建銘說，有這樣的溝通是好的，勞基法本來就是為了彈性而修，盼外界不要用極端例子把彈性綁死。

媒體詢問黨內立委是否達成高度共識，柯建銘僅說，「下禮拜看就知道」；柯也表示，勞基法修法的微調「出委員會再看看」。

賴清德明日將與司法、財政、內政、外交4委員會進行餐敘。