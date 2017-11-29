蔡英文勸退涂醒哲失敗 民進黨咬牙繼續挺

民進黨中執會今天將討論通過明年縣市長首波提名，包括嘉義市長涂醒哲等9名現任縣市長，都將順利提名競選連任。（資料照，記者王善嬿攝）

2017-11-29 16:08

首次上稿 16:08

更新時間 16:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天提名9位尋求連任的縣市首長，先前傳出嘉義市長涂醒哲選情不穩也在提名之列，據透露，1個月前總統蔡英文也曾找上民進黨嘉義市立委李俊俋，勸進他代表民進黨出戰嘉義市長，不過由於涂無意退選，最後民進黨還是決定提名涂醒哲。

民進黨內部傳出不穩區包括嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣，前總統陳水扁則是點名嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣等4縣市恐翻盤。

民進黨秘書長洪耀福之前被問到是否勸進李俊俋時，曾經坦白表示，「勸進不一定是進，勸退不一定是退」，不過，就在洪耀福3個月前勸進李俊俋失敗後，蔡英文又再度與李俊俋會面，稱涂醒哲狀況不佳，要李俊俋出戰，李俊俋則認為自己必須要穩住嘉義局面，不然到時可能全盤皆輸。

據了解，李俊俋也向蔡英文說，如果黨一定要他承擔，那就勸退涂醒哲，不然自己還要承擔嘉義分裂的後果，對於大選的團結來說更不好，蔡英文也允諾將會協助。

不過，蔡英文後來在某次中常會，向涂醒哲探詢退選意願時，涂醒哲拿出一份自己施政滿意度破六成的民調，拒絕被勸退，確定嘉義市換將確定破局，民進黨只能繼續咬牙提名涂醒哲競選嘉義市長。

據了解，涂醒哲事後也跟其他地方人士說，高層已經確定要讓他繼續連任嘉義市長，讓熟悉勸退內幕的人都十分傻眼，只能期待涂醒哲最後能在市長選舉中獲勝。