風電環評1年內通過10GW 李應元籲別排斥政策環評

2017-11-29 15:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府推動能源轉型，預計2025年再生能源要達到20％，風力發電一直被寄予厚望，也吸引國內外廠商競逐，不過都須經過環評審查。環保署長李應元今天提出數據指出，今年已有22個風電案提送環評審查，目前已通過者達到19案，而這樣迅速的結果，是因為政策環評建立了參考基準，他也呼籲各種議題不要再排斥做政策環評。

李應元說，今年審查的22案中，有21案是6月後才送審，已經有19案建議通過，裝置容量超過10.07GW，而整體環評審查通過的，總共也有10.68GW，已經超越政府訂出的2025年3GW遴選及2.5GW競標的目標。

會有這樣的速度，李應元表示，是政策環評幫了大忙，在政策環評時就提列了包含由遠而近原則、白海豚保育、鳥類保護等6大共通性議題，建立開發行為規劃及環評參考基準，讓環評個案審查時能加速進行。因此他呼籲各項開發不要再排斥進行政策環評。

環保署副署長詹順貴補充，目前還有水泥及礦業政策在進行政策環評，未來各部門有涉及到土地開發利用的部分，都不要畏懼，都可以循這個模式先做政策環評，鼓勵大家做政策環評，到時候可以依據個案進行整體共通因素考量，這樣不但有利於加速，也知道哪些適合推，哪些不適合推，可以免除卡在環評程序的問題。

環保署統計資料顯示，今年離岸風電獲建議開發通過的案件，包括中能、海龍二、海龍三、海能、竹風、海峽27、海峽28、西島、彰芳、福芳、雲林、離岸二期、大彰化4案、海鼎3案等。