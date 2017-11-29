談勞動議題 林佳龍：永遠做勞工後盾

勞資議題近日廣泛討論，林佳龍說，市府永遠做勞工後盾。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-29 15:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日舉辦「亞太地區就業促進政策交流研討會」，台中市長林佳龍會中強調，近來各界對於勞工議題廣泛討論，勞工是創造城市經濟最重要的動能，台中市政府永遠會做勞工的後盾，也盼勞資雙方在溝通協調下共創雙贏。

台中市政府與勞動部勞動力發展署今日合作舉辦亞太地區就業促進政策交流研討會，約400名來自國內外產官學界代表齊聚一堂，探討青年促進就業及創新人力培育政策、全球勞動力政策方向等勞動議題。

林佳龍會中報告台中市提升勞動力策略，針對青年的就業及創業方面，推出青年希望工程，整合市府各局處及中央各部會資源，提供完整協助，打造以人為本的勞動環境，包括提供優惠的青年創業貸款、輔導青年成立自己的店鋪或公司。

林佳龍說，另對產業界的需要，市府也推動產學合作，讓學生在畢業之後就能順利銜接進入職場。

至於針對中高齡勞動力，市府也推出各項獎勵輔導措施，幫助他們再就業，成功讓台中的失業率成為六都最低。

林佳龍說，盼藉研討會與來自法國、德國等先進國家的人才培育政策與實務經驗分享，進一步提升中市勞動力。

此外，他也指出，近來各界對於勞動環境、勞工休假、加班權益等議題引發廣泛討論，勞工是創造城市經濟最重要的動能，台中市政府永遠會做勞工的後盾，也期待勞資雙方在溝通協調之下共創雙贏。

勞工局指出，期望藉由研討會城市交流，與新南向國家建立友好夥伴關係，並透過工會國際交流合作平台的推動，建立跨國的溝通網絡，官方與民間協力保障勞工權益。