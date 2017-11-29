桃市議會刪減預算創新高 延遲2小時開會、半小時通關

預定時間到卻遲遲沒有開會，民進黨議員張火爐開玩笑走上主席台問：「要散會嗎？」台下大笑。（記者陳昀攝）

2017-11-29 15:30

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議會今天三讀通過明年度總預算案，原本預計早上10點開始的會議，延宕到12點多才開始，僅花半小時完成二、三讀，明年度預算1113.2億元，刪減13億0961萬元，預算數和刪減數都創歷史新高，由於經過協商，過程中議員大多沒有異議。

桃園市議會今天進行明年度預算的二、三讀，但預定的開會時間10點到了之後，市長鄭文燦及市議會國民黨團的重要幹部、議長都不在場，到12點05分才開始開會，不到半小時就審查完畢，市府救回7416.5萬元，但被擱置部分也再被刪除，最終結果刪除13億0961萬元，過程幾乎都由國民黨議員梁為超、民進黨議員游吾和動議，其他議員也無反對意見。

「透過甲動，喚起團結」，國民黨團執行長梁為超指出，今年審查總預算首次發出甲級動員令，雖然有些預算無法成功刪除或擱置，但要讓市民看到國民黨的改變，今年刪除公務及基金預算總共13億961萬6000元史上第一高、黨團成員預算審查的出席率也是歷年最高。

「有預算才能有建設！」無黨團結聯盟執行長劉勝全說，市議員的功能不只刪預算，雖不主張大幅刪減預算，但後續會監督預算執行情形，也期待市民一起參與，讓桃園更好。