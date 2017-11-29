李進勇被提名連任 蘇治芬：會遠之 給祝福

雲林縣長李進勇被民進黨提名連任，面對黨內分裂危機，他打出「尊蘇」牌。（記者詹士弘攝）

2017-11-29 15:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨選舉對策委員會今天公布第一波2018縣市長提名名單，雲林縣長李進勇即將被提名，他強調這是很大的責任，針對前縣長蘇治芬臉書公文暗示「我會遠之」，李進勇打出「尊蘇」牌表示，相信蘇治芬不管在任何一個領域都會為民進黨盡心盡力；蘇治芬則回應，李進勇民調很高，應該會連任，大家會給祝福。

李進勇表示，此次獲民進黨中央黨部提名是一份榮耀，更是一份使命，將延續綠色執政守護台灣的決心，更要延續本屆雲林執政的政策方向，打造雲林成為安居樂業的農業及綠能雙首都。

針對前縣長蘇治芬在民進黨雲林縣長候選人提名前夕於臉書發文，意有所指的表示，「三年多前關係就生變」、「看到要取大位的人，她會遠之。」李進勇表示，蘇立委是民進黨非常依重的政治人物，對雲林縣的努力與打拚，大家有目共睹，她不論在任何領域，都會為民主進步黨及台灣這塊領域盡心盡力。

李進勇表示，他從蘇治芬手中接棒後，包括綠能及農業首都政策部分是有延續，當然也有看法不盡相同的地方，這是常態，但在他任內他必須為政策負責。

他也強調，每一個黨員、每一個黨內的從政人員，都會他積極爭取的對象。

針對蘇李兩人漸行漸遠，縣黨部內部表示，黨中央自有協調機制。

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