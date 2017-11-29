有負黨團所託 國民黨團幹事長李國璋辭去職務

2017-11-29 15:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會國民黨團幹事長李國璋今天宣佈辭去職務，強調未能發揮為市民監督及看緊荷包的責任，他將不接受慰留，堅決辭去幹事長職務。不過，黨團書記長林耕仁則說，黨團值此時刻、更加需要多人來擔當重任、而非辭去職務打擊士氣，將全力慰留。

不過，辭意篤堅的李國璋說，早在1年多前就想辭去幹事長職務，這3年擔任黨團協商的角色，並沒有完成黨團託付的使命，因此不再適任此職務，他已向黨團書記長林耕仁表達請辭立場，也向國民黨新竹市黨部主委呂學樟說明，主委呂學樟認同他負責的態度，他將不會接受任何慰留。

市議會國民黨團書記長林耕仁強調，國民黨已是在野黨，現在是最艱困的時刻，很感謝黨團幹事長李國璋3年來的付出與幫忙，他會全力慰留，希望李國璋以黨團為重，繼續打拚，此事宜緩議。

李國璋說，擔任幹事長負責與市議會各黨團的協商，他自認辜負黨團的託付，尤其是此次定期大會審查明年度總預算，幾經多次協商，都未完成黨團託付的使命，尤其他並不主張採用「表決」來審總預算，雖然國民黨市議員席次有14席，但在市議會已非絕對多數，更淪為在野黨，動用表決，其實是對國民黨不利，如今不僅未能達到監督市政及為市民看緊荷包的立場，只有辭去幹事長職務表示負責。

至於參選明年底市長選舉一事，李國璋強調會尊重黨部的決定，不管是協調或採全民調初選，他都能接受，目標就是國民黨要團結，才能贏得選戰。