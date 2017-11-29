王金平：台灣恐淪為被動輸出「高級台勞」

「中華科技金融學會」下午舉行成立大會，理事長王金平出席致詞。（記者邱燕玲攝）

2017-11-29 15:27

〔記者邱燕玲／台北報導〕由國民黨立委、前立法院長王金平擔任理事長的「中華科技金融學會」下午舉行成立大會。王致詞指出，過去台灣的知識分子與專業人士，大多是在台灣培養起來後，才被鄰近的中國、香港、新加坡等地的企業挖角；但現在越來越多菁英學子必須離鄉背井，且因當地就業市場已有充沛的人才，台灣年輕人的出發點將會從一開始就落後於人，台灣恐怕將淪為被動地輸出「高級台勞」。

以人工智慧等科技解決金融問題為目標，架構金融與科技間，產、學、研等整合平台的「中華科技金融學會」下午舉行成立大會，理事長為王金平，總秘書長為劉湘國。

王金平致詞指出，過去台灣的知識分子與專業人士多在台灣培養起來後，才被中國、香港、新加坡等地的企業挖角。他們養成教育在台灣、專業知識培養也在台灣；但當今主流的人工智慧與大數據應用，不論是在金融科技還是應用於終端消費的生活應用科技，相較於美國、英國、新加坡、中國大陸，甚至是以色列、澳洲等，台灣在學校養成教育、輔導創新，或是求職環境上，這些領域的人才創新和發展環境資源相對匱乏，迫使我們許多剛從學校畢業的菁英學子前往境外求知及發展。

王表示，長久下去，不只會有越來越多菁英學子必須離鄉背井，且因當地就業市場已經有充沛的人才，台灣年輕人的出發點將會從一開始就落後於人。台灣恐怕將淪為被動地輸出「高級台勞」，年輕人在「一無所長」的階段下就必須去異地打拚，不論技術能力、個人經濟狀況、企業地位、社會地位等都不具有任何優勢，因此必須長時待在境外，除了慢慢拉大過去在台灣生活的距離而產生疏離感，在父母、同學、朋友這些社群間的社會結構也可能會逐漸淡化。

王說，過去台灣曾培養出許多傑出的科技與資訊人才，但在科技應用智慧化與生活化的世界潮流下，台灣在應用環境上有所不足，未來如何將這些技術導向與金融及終端消費應用產業結合，對台灣未來創造跨領域機會，絕對有正面發展。