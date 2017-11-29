與歐盟核心價值一致 陳建仁：盼速協商雙邊投資協定

2017-11-29 15:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁上午接見歐洲議會106年「歐中關係報告」報告人貝柏士（Bas Belder）議員，除向訪賓說明台灣現狀及兩岸情勢，並盼儘速與歐盟就雙邊投資協定展開協商。

陳建仁致詞時，首先對歐洲議會支持台灣維護兩岸和平、參與國際組織，以及簽署台歐盟雙邊投資協定，表達由衷謝意，隨後並向訪賓說明台灣現狀、兩岸情勢，以及台灣與歐盟經貿關係。

談及我國現狀，他表示，台灣正在重塑自我。為達到這項目標，政府致力改革、轉型，並重新定位台灣。由於改變需從國內做起，因此政府推動改革，希望確保政治參與的公平與公正，促進人權及機會均等，並設法恢復人民對司法體系的信心。同時，政府也努力推動台灣經濟轉型，透過「五加二創新產業」計畫，發展綠能、生技醫藥、智慧機械、國防產業、亞洲矽谷，以及新農業與循環經濟，希望為台灣的未來建立永續的數位經濟。

在區域議題上，陳建仁指出，政府希望重新定位台灣，因此持續加強與鄰國的商業、教育及文化連結，希望透過長期努力，達到互惠互助的目標。然而，東海及南海仍是潛在的衝突來源，任何公開的衝突都有損歐盟的區域經濟利益，以及相關各國的航行與飛越自由。因此，他期盼歐洲議會能支持台灣以平等夥伴的身分，加入解決衝突的多邊機制，藉由拋開歧見，謀求共同發展，促進區域的和平穩定。

針對兩岸情勢，陳建仁表示，中國大陸單方面中斷兩岸溝通機制，並堅持以接受「九二共識」做為兩岸談判的前提。「這是一大障礙」，但我方仍持續釋出善意，推動兩岸和平穩定發展。總統蔡英文曾說過，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服。」政府將本於求同存異的精神，建立具一致性、可預測及可持續性的兩岸關係。

談及台灣與歐盟雙邊關係，他強調，我國與歐盟都相當重視自由、民主、法治與人權，也非常關切國際貿易未來的發展；特別是對外貿易占台灣國內生產總值50％以上，對我國的經濟發展相當重要。陳建仁認為，台灣與歐盟極具合作潛力，對於歐盟執委會今年9月公布「貿易政策報告期中檢討文件」，表示將準備與台灣展開投資談判，我方相當樂見。希望未來雙邊能簽署投資協定，一方面協助歐商拓展東南亞及亞太市場、強化投資保護，另方面有助台商增加對歐投資，為歐洲創造就業機會。