陳保基促藍營力阻水利會長變官派 2020後再改革

2017-11-29 15:03

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨擬修正「農田水利會組織通則」，官派農田水利會長，國民黨今日中常會邀請前農委會主委陳保基以「農田水利會大地震」為題進行專題演講，他建議黨中央應全力阻擋修法，待2020年後再決定如何改革。

陳保基指出，民進黨第一階段先透過延任會長任期的「蘿蔔」，再祭出會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法的「棍子」，藉此掌控會長及職員，削弱地方勢力，一旦修法通過，像本身是農田水利會長的國民黨中常委林文瑞，就必須辭去中常委，繳回國民黨黨證，然後越過2018選舉、2020大選，等2020大選過後，再進入第二階段開始啟動財產收歸國有以及人員安置問題，「手段非常狠」。

陳保基表示，2002年民進黨曾要求直選，現又主張官派，國民黨應該呼籲13個已經不能再連任，被「威脅利誘」的水利會長，別為2年4個月的任期替民進黨政府背書，成為歷史罪人。

他並建議全力阻擋「農田水利會組織通則」修法，任何改革延至2020年後再決定，2018任期屆滿的15個水利會會長維持選舉，並利用會長選舉進行會員公投，讓會員對財產處分表達意見。

代理主持中常會的國民黨副主席曾永權表示，民進黨要把農田水利會改制為公務機關，會長改官派，並準備把農田水利會資產收歸國有，是開民主倒車，不但不公不義，也違反憲法保障的財產權與集會結社權。

他還說，民進黨執政後藉轉型正義之名，鏟除異己，包括清算國民黨，可謂無所不用其極，他要求政策會結合文傳會、智庫全力擴大宣傳，並請立法院黨團嚴格把關，讓民眾了解民進黨擴權獨裁的事實。