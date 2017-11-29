促轉條例協商火藥味濃 週五可望表決

2017-11-29 15:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文（29日）在臉書上罕見嚴詞指出「民進黨政府不會用長輩受難的過去來做政治交換」，立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商，討論促進轉型正義條例（促轉條例），僅討論了草案名稱與第一條，都沒有獲得共識。

蘇嘉全宣布，30日上午繼續協商。民進黨團總召柯建銘也坦言，本週五表決是在所難免，若不處理，民進黨沒辦法對歷史交代！

總統蔡英文（29日）在臉書上罕見嚴詞指出「民進黨政府不會用長輩受難的過去來做政治交換」，駁斥媒體報導民進黨用促轉條例交換國民黨支持勞基法修法，蔡也在臉書呼籲朝野黨派，把握這個契機，讓草案順利進入下一個階段。不過今天（30日）協商仍無結果，依舊卡在條例名稱與第一條關於定義「威權統治時期」之條文。

立法院長蘇嘉全原訂於上午十時召集朝野協商，討論促轉條例草案、公投法部分條文修正草案，但一開始蘇嘉全就請與公投法草案相關的官員先行離席，等處理公投法草案時，再另行通知與會。而上午的協商一開始，則是不斷爭執程序、以及立法院九樓大禮堂（財政委員會）會議室改裝問題，直到接近十一時才開始進入促轉條例的討論。

由於之前發生實習生丟水球事件，在混亂中，也有助理和立委爆發推擠與口角，因此許多立委要求財政委員會空間配置進行改裝，立法案秘書處將記者席改到大禮堂的第二層，引發在野黨立委不滿，認為有侵犯採訪自由的疑慮，並且要求以後會議室改裝應該要讓各黨團表示意見。對此，蘇嘉全則回應，秘書處有請記者聯誼會去看過空間，針對音響太小聲等問題，都有進行改善。

後續進入草案第一條討論，國、親兩黨分別對於日治時期、原住民轉型政義問題是否納入條例進行發言。

親民黨團修正動議特別加入「過去原住民族遭受不當之對待，回復被侵害之權利」，引發在野各黨團討論是否要將原住民部分納入促轉條例草案。

國民黨立法院黨團書記長林為洲說，草案規定「威權時代」，那日本人統治時期不威權嗎？他說，應該用土地來看待。柯建銘、民進立委尤美女、吳思瑤都分別舉各國案例指出，各國在處理轉型正義議題時，多是處理威權進入民主化過程，不會處理到別國或是更之前的統治。

柯建銘後續發言時提到，時代力量立法院黨團抹黑他拿促轉條例草案，去跟國民黨交換勞基法順利過關。這番言論引發時代力量立委黃國昌不滿，黃國昌說，柯建銘是否拿促轉換勞基法，是新聞媒體寫的，為何要抹到時代力量身上？又是誰在一直在抹黑時代力量沒有自提促轉版本？

黃國昌說完當場拿起時代力量版本說，「這三個就是時代力量版本」，時代力量當時全力支持民進黨版本，這樣的善意被拿來消遣時代力量沒有自己版本，他們無法接受。眼看協商氣氛僵持，蘇嘉全出面緩頰，最後宣布促轉第一條條文也保留，30日上午9時30分繼續協商。