協調破局！國民黨彰縣長初選全民調啟動

國民黨彰化縣長黨內初選登記參選人吳明哲（左）和楊福地（右）。（記者張聰秋攝）

2017-11-29 14:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕民調決勝負！國民黨彰化縣黨部主委張曼莉今天指出，下屆彰化縣長提名人選已決定採取民調機制，黨部將於12月13日、14日、15日共3天，每天晚上6時到9時進行彰化縣室內電話的民意調查，委由3家民調公司進行，16日拆封公開民調結果，加總平均最高者列為建議名單，送中央黨部審核。

張曼莉指出， 3位登記參選人分別是立委王惠美、埔鹽鄉長楊福地、牙醫師吳明哲，在協調未成下，3人希望循民主機制，推派出最適當提名的人選。

張曼莉表示，3家民調公司各是TVBS民意調查中心、艾普羅民調公司、聯合報民調中心，民調設計題目分為黨內互比和國民黨與民進黨參選人互比，題目會分開。

張曼莉說，電訪員將請受訪者就3位國民黨參選人之中，挑選1位適合代表國民黨競逐下屆縣長的人選，另一個不同題目，針對民進黨提名的現任縣長魏明谷和國民黨3位參選人互比，請受訪者從這4人當中，挑選自己屬意的縣長人選。

明年百里侯之役，彰化縣是國民黨目前評估有機會重新拿回執政權的縣市之一，提名人選攸關成敗，對此，張曼莉表示，團結贏回政權是國民黨的共識，彰化縣傳統的政治基本盤藍大於綠，不過，2014年，隨著網路和新興媒體掘起，政治版圖重新洗牌，國民黨已感受民意新變化，明年選戰策略會跟著新民意需求做調整，更貼近民意，改變年輕人對國民黨刻板印象。