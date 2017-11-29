陳慶男稱首艦進度已達八成 海軍提數據打臉

慶富董事長陳慶男日前在接受媒體採訪時，透露首艦進度其實已達80%左右，但今日海軍發布聲明駁斥。（資料照 記者黃良傑攝）

2017-11-29 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕慶富案近來大有導向國防部與慶富解約的趨勢，而日前慶富董事長陳慶男在受媒體採訪時曾表示，除擔憂解約會影響未來國艦國造，甚至還透露首艦進度其實已達80%左右，但今日海軍發布新聞稿嚴正駁斥，表示陳慶男所述「明顯與事實不符」。

綜合媒體報導，陳慶男日前在接受電視台節目採訪時，透露首艘獵雷艦進度其實已達80%左右，「離完成不會差太遠」，但海軍司令部於今天（29日）發佈新聞稿澄清，經過海軍司令部查證與律師團決議，陳慶男所述與實情確有差異。

依照「獵雷艦案2017年11月份第四週工作檢討會報」中指出，全案計畫進度為8.77%、實際進度7.51%、落後進度1.26%；義大利承造首艦計畫進度為49.8%、實際進度43.2%、落後進度6.6%，且以上內容經過慶富與會代表確認，未有任何疑義，海軍強調，「陳慶男所述進度已達80%等語，明顯與事實不符。」

海軍司令部指出，海軍已經多次催請慶富改正，並限令應在12月8日前辦理完畢，否則即解除契約，海軍仍將秉持依法、依約辦理，並持續管制獵雷艦案相關違失改正辦況；而對於慶富公司透過傳媒所為不實宣傳，海軍基於對國人負責立場，將持續澄清回覆、以正視聽。