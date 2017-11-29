李婉鈺否認喝酒 下午3點半出面說明

2017-11-29 14:23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李婉鈺今天凌晨與警員發生衝突，被警方依妨害公務現行犯逮捕移送台北地檢署複訊；檢察官庭訊後，中午諭令李5萬元交保候傳。李婉鈺稍早否認喝酒，約在3點半會出面說明。

李婉鈺今天凌晨前往北市大安區正義國宅找友人，疑酒後斷片，按門鈴時，頻頻按錯，被鄰居報案妨害安寧，轄區警方前往處理時，上前制止，竟發生打臉警員、掌摑民眾，被上銬帶回偵辦。

不過，李婉鈺剛透過辦公室的賴媒體群組表示，她會於3點半在板橋溪崑服務處說明，並否認有喝酒。